 ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SGL Carbon auf 11,40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SGL Carbon von 11,00 auf 11,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Siliziumkarbid-Beschichtungen bringe die Profitabilität des Unternehmens voran, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einem am Dienstag vorliegenden Nachklapp auf den Bericht zum ersten Quartal./ag/gl

