 ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Airbus auf 'Sell' und Ziel auf 100 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat Airbus NL0000235190 von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 100 Euro gesenkt. Die Inflationsschutzklauseln in Flugzeug-Lieferverträgen dürften in den Jahren bis 2025 einen negativen Einfluss auf die Profitabilität (Ebit-Marge) des Luft- und Raumfahrtkonzerns haben, begründete Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein neues Anlagevotum./gl/edh

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben