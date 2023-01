 ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt SNP auf 'Hold' und hebt Kursziel auf 25 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) -Die Privatbank Berenberg hat SNP aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel von 18 auf 25 Euro angehoben. Analyst Wolfgang Specht verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass sich der Kurs der Aktie des Softwareanbieters und IT-Beraters von seinen Tiefständen Anfang November deutlich erholt habe und seither um 70 Prozent gestiegen sei. Die Anleger hätten unter anderem wohl einen größeren Auftrag eines globalen Brauereikonzerns honoriert oder auch, dass Jens Amail Mitte Januar von SAP zu SNP wechseln und neuer Vorstandschef werde, schrieb Specht. Nun aber seien die kurzfristigen Kurstreiber begrenzt./ck/bek

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

