 ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Fielmann auf 27 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann von 30 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch wenn sich die Aktie zuletzt in einer Sektorrally mit erholt habe, sei eine Erholung der Margen nicht in Sicht, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2023 gebe es weiterhin Gewinnrisiken wegen des Gegenwinds, den die Optikerkette durch eine nachlassende Nachfrage in Europa und sehr hohe Fixkosten verspüre./tih/la

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

