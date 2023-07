 ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Nestle auf 128 Franken - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 130 auf 128 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft sei besser gewesen als erwartet, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelhersteller habe vor allem von höheren Preisen profitiert./bek/zb

