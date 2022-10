 ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Tui auf 100 Pence - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tui Pence von 180 Pence auf 100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die bilanzielle Lage des Reiseanbieters gebe weiterhin Anlass zur Sorge, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der bestehenden Unsicherheiten gebe es weiter Abwärtsrisiken./mf/zb

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------