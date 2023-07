 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Branche der Essenslieferanten sei vom "Kriegszustand" ins "Beutemachen" übergegangen, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Delivery Hero ist sein Favorit für die zweite Jahreshälfte angesichts dominanter Stellung in attraktiven Märkten. Zudem seien die Papiere aus Bewertungssicht reizvoll./ag/tih

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 09:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 04:00 / UTC -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------