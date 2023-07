 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Philips auf 'Market-Perform' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) des Medizintechnikkonzerns habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen./edh/la

