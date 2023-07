 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Billigflieger habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die weiteren Aussichten würden jedoch durch anhaltende Verzögerungen bei Flugzeugauslieferungen und den in den vergangenen Wochen gesunkenen Preisen für Kurzstreckenflüge getrübt./edh/la

