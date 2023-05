 ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Ahold-Delhaize auf 36 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor allem auf dem US-Markt habe der Einzelhändler gut abgeschnitten, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Streiks in Belgien hätten allerdings die Margen in Europa belastet. Der Übergang zu einem Franchise-System in Belgien werde voraussichtlich die Profitabilität im laufenden Quartal ebenfalls schmälern./bek/la

