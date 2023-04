 ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Air Liquide auf 187 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Quartal von 175 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die These steigender Margen werde beim Gasehersteller unterschätzt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem gute Preise stimmten ihn zuversichtlich, dass Air Liquide in diesem Jahr ein starkes Wachstum zustande bringen sollte. Aber auch eine gute Effizienz werde ihren Teil zur Profitabilität beisteuern./bek/la

