 ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Kion auf 24 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 20 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholungsrally sei weit über den fairen Wert hinaus gegangen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht bei dem Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen in der europäischen Maschinenbaubranche die größten Risiken mit Blick auf Preisdruck und Cashflow-Probleme./ag/ck

