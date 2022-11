 ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 200 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 180 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe ordentlich angeschnitten und die zuletzt wegen China-Sorgen gesunkenen Markterwartungen wohl übertroffen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das Schlussquartal bewege sich auf dem Niveau der Erwartungen. Wichtig sei vor allem, dass das Geschäft mit Chips für Datenzentren offenbar weiter gut laufe./mis/ajx

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 05:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 05:07 / UTC -----------------------

