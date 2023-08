 ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 675 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 475 auf 675 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäftspotenzial mit Chips für Datenzentren sei vor dem Hintergrund des KI-Booms enorm und befinde sich zudem noch in einer frühen Phase./mis/men

