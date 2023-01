 ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Unilever auf 'Underperform' - Ziel 3500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 3500 Pence belassen. Die Bewertung spiegle eine zu hohe Wachstumserwartung wider, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür sei es zu früh, der Turnaround sei noch zu unsicher. Zudem könnte ein neuer Konzernchef erst einmal reinen Tisch machen./ag/mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 18:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 06:00 / UTC

