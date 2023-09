 ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Vestas auf 250 Kronen - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas von 260 auf 250 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug auf Investorenfragen, die der Expertin zuletzt häufig gestellt wurden. Im Fokus stünden die Qualitätsprobleme des zu Siemens Energy gehörenden Konkurrenten Gamesa. Die Expertin hält es für unbegründet, solche Sorgen auf Vestas zu übertragen. Vestas könne von einer Schwächung der Wettbewerbslandschaft sogar profitieren./tih/la

