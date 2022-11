 ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Wizz Air auf 5000 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wizz Air von 5520 auf 5000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Entgegen den berechtigten Sorgen der Anleger über einen Nachfragerückgang im Flugverkehr nach dem starken Sommergeschäft seien die Buchungen robust, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Wizz Air sei die langfristig attraktivste Anlage, da die Billigfluglinie die geringsten Kosten je angebotenem Sitzplatzkilometer (CASK) und das stärkste Wachstum im Sektor vorweisen könne. Allerdings sei die Aktie auch volatiler./gl/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 20:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 05:30 / UTC -----------------------

