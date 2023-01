 ANALYSE-FLASH: BofA hebt Merck KGaA auf 'Europe 1'-Liste - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Aktie der Merck KGaA in ihre "Europe 1"-Empfehlungsliste aufgenommen und betrachtet sie als "Top Pick" im EU-Pharmasektor. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Papiere des Pharma- und Spezialchemiekonzerns seien aus mehreren Gründen kaufenswert, schrieb Analyst Sachin Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies als potenzielle Kurstreiber unter anderem auf die positiven Aussichten für das Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib, die attraktive Bewertung und auf mögliche Übernahmen./edh/ck

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 00:30 / EST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen