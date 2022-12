 ANALYSE-FLASH/BofA: Infineon weiter ein Top-Pick in globaler Chipbranche - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Hersteller von Auto-Halbleitern dürften im Zeitraum 2021 bis 2024 eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung von 13 Prozent verzeichnen, dreimal so hoch wie bei anderen Chipproduzenten, schrieb Analyst Didier Scemama in einer am Dienstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Infineon zählt er zu seinen "Top Picks"./edh/ck

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 04:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 04:34 / EST -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen