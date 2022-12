 ANALYSE-FLASH: BofA senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 325 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Munich Re von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 306 auf 325 Euro angehoben. Der europäische Versicherungssektor entwickle sich operativ gut und zeige sich gegenüber künftigen makroökonomischen Herausforderungen widerstandsfähig, schrieb das Analystenteam um Freya Kong in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings lasse die Attraktivität der Renditen nach. Anleger sollten in der ersten Jahreshälfte 2023 Sachversicherer halten und im zweiten Halbjahr in Lebensversicherer umschichten. Die "Top Picks" des Teams sind Allianz, Prudential und Beazley./edh/gl

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 02:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 02:04 / EDT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen