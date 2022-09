 ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Deutsche Börse auf 'Outperform'; Ziel 200 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) -Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Börse von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 178 auf 200 Euro angehoben. Höhere Zinserwartungen sowie "übernormale" Gas-Handelsvolumina seien bis mindestens zum ersten Halbjahr 2023 immense Kurstreiber, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2024 um bis zu neun Prozent./ag/zb

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 04:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

