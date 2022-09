 ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Eon auf 11,50 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) -Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon von 12,50 auf 11,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine gesenkten Ergebnisprognosen (EPS) und das neue Kursziel für die Aktie des Energieversorgers gingen auf gestiegene Zinsen und damit gestiegene Finanzierungskosten zurück, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der attraktiven Bewertung sowie der möglichen, mittel- bis langfristigen Vorteile der Transformation im Energiemarkt blieb er bei seinem Anlageurteil./gl/zb

ZÜRICH Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 17:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

