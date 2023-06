 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Rio Tinto auf 'Buy' - Ziel auf 6000 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Deutsche Bank Research hat Rio Tinto von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 6200 auf 6000 Pence gesenkt. Nach dem Rückfall der Aktie vom Jahreshoch werde das attraktive Potenzial des Bergbaukonzerns durch die hochwertigen und gewinnträchtigen Geschäftsaktivitäten untermauert, begründete Analyst Liam Fitzpatrick seine erste Kaufempfehlung seit über zwei Jahren. In einer am Montag vorliegenden Studie verwies er auf die in den vergangenen Jahren gesunkenen Markterwartungen. Fitzatrick senkte seine kurzfristigen Preisannahmen für Eisenerz, ist hier nach eigener Aussage auf längere Sicht aber optimistischer als der Markt./gl/mis

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 07:22 / CET -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------