 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank kurzfristig sehr optimistisch für Shop Apotheke

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Analyst Jan Koch von Deutsche Bank Research ist kurzfristig besonders optimistisch für die Aktien der Shop Apotheke . In einer am Freitag vorliegenden Studie sprach er daher einen "Positive Catalyst Call" aus. Die Online-Apotheke habe 2023 so begonnen, wie man das alte Jahr beendet habe - nämlich stark. Sowohl die Markterwartungen als auch die eigenen Ziele des Unternehmens erschienen konservativ und hätten Spielraum nach oben. Fundamental stuft Koch die Papiere beim Kursziel von 126 Euro weiter mit "Buy" ein./ag/ajx

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 06:28 / CEST