 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Bechtle auf 'Buy' - Ziel runter

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bank Research hat Bechtle vor den Mitte-November anstehenden Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 52 Euro gesenkt. Die dunklen Wolken über dem IT-Dienstleister begännen zu verschwinden, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für das Quartal mit Zuwächsen bei Umsatz und bereinigtem Vorsteuerergebnis und hofft vom Unternehmen zu hören, dass auch die Engpässe in den Lieferketten abnehmen. Der Experte erhöhte seine Jahresschätzungen./tav/jha/

