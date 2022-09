 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ströer auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Deutsche Bank Research hat Ströer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 62 Euro gesenkt. Die Betreiber von Außenwerbung sähen sich Gegenwind ausgesetzt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ökonomen rechneten in Europa und darüber hinaus mit einer Rezession. Die aufziehenden konjunkturellen Beeinträchtigungen sollten Anleger vorsichtig stimmen, auch wenn die Bewertungen von Ströer und JCDecaux auf Basis der erwarteten Gewinnentwicklung nahe historischer Tiefstände lägen./bek/mis

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 06:45 / CET -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

