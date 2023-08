 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet SMA Solar mit 'Hold' - Ziel 85 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Deutsche Bank Research hat SMA Solar mit "Hold" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. "Powered by sunny solutions", titelte Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie lobte den Solar-Zulieferer angesichts seiner Positionierung für langfristiges strukturelles Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien, seiner Re-Positionierung als integrierter Lösungsanbieter für Energiemanagement und der gut vorhersagbaren Finanzen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Allerdings seien dies Faktoren, die den Markt wohl kaum noch aus der Reserve lockten. Zudem scheine sich die Nachfrage in den kommenden Quartalen zu normalisieren. Kurstreiber fehlten also, das Papier sei fair bewertet./ajx/mis

