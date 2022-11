 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Daimler Truck - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck nach Quartalszahlen von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet erwartet eine Fortsetzung der guten Entwicklung im vierten Quartal. Die aktuelle wirtschaftliche Lage sowie der anhaltende Mangel an Lkw-Fahrern könne jedoch den Auftragseingang in den kommenden Quartalen und somit die Entwicklung in den Folgejahren belasten, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/la

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 14:26 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 14:34 / MEZ -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

