 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 7,20 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Deutz von 6,70 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenhersteller habe insgesamt ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lieferketten-Probleme sollten sich im Verlauf des Jahres weiter entspannen. Die neuen mittelfristigen Ziele bis 2025 befänden sich in Reichweite. Die Deutz-Aktie sei im Vergleich mit der Konkurrenz weiter günstig bewertet./ajx/la

