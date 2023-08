 ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Aurubis auf 95 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Kursverluste am Vortag führte Analyst Dirk Schlamp auf das unter den Erwartungen liegende Vorsteuerergebnis des Kupferproduzenten zurück. Ferner verwies der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf zurückhaltende Aussagen zur Produktnachfrage und eher vorsichtige Gewinnerwartungen für das Schlussquartal 2022/23./bek/mis

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 09:36 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 09:42 / MESZ -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------