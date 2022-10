 ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für BASF auf 61 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach vorläufigen Quartalszahlen von 65 auf 61 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern hätten trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei habe die teilweise Abschreibung der Beteiligung an der Pipeline Nord Stream 1 sich negativ auf den Buchwert der Tochter Wintershall-Dea ausgewirkt. Aufgrund der sich abzeichnenden Rezession in Europa senkte er seine Gewinnschätzungen./tih/mis

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 12:39 / MESZ

