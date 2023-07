 ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nokia auf 'Verkaufen' und Ziel auf 3,45 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -Die DZ Bank hat Nokia von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Aktienwert von 4,25 auf 3,45 Euro gesenkt. "Nokia reduziert die 2023-Prognosen, wir senken das Anlageurteil", schrieb Analyst Ingo Wermann am Freitag in seiner Reaktion. Die Reduzierung der Ziele sei eine Enttäuschung. Den Finnen gelinge es offenbar nicht wirklich, vom Boykott der chinesischen Wettbewerber Huawei und ZTE in vielen Ländern zu profitieren./ag/bek

FRANKFURT Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 11:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 11:45 / MESZ