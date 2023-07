 ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Diese reflektierten den positiven Einfluss der ersten Verkäufe des Bestandes an "Yeezy"-Produkten, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt haben sich die Geschäfte des Sportartikel-Konzerns dem Experten zufolge auf bereinigter Basis etwas besser als erwartet entwickelt./la/bek

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 21:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------