 ANALYSE-FLASH: Goldman belässt IAG auf 'Neutral' - Ziel 180 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Pence belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe stark abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen sowie die eigene Planung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass IAG jetzt vor Sondereffekten mit einem operativen Gewinn über der bisherigen Zielspanne für dieses Jahr rechne, decke sich mit seiner Einschätzung, könnte die niedrigere Konsensschätzung aber steigen lassen./gl/la

