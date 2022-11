 ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Teamviewer auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. In Rechnung gestellte Umsätze (Billings) und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht des Softwareunternehmens./ag/la

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

