 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Netflix auf 'Neutral' und Ziel auf 400 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Netflix von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 230 auf 400 US-Dollar angehoben. Analyst Eric Sheridan trägt damit laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie der aktuell guten Geschäftsentwicklung Rechnung. Er ist auch optimistisch für 2024/25. Der Streamingdienstleister komme voran im Kampf gegen das Teilen von Passwörtern, er habe frischen Schwung in seine Inhalte gebracht und der Wettbewerb sei aktuell wieder weniger hart./ag/tih

