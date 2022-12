 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Telefonica auf 'Buy' und auf Ziel 4,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4,50 auf 4,70 Euro angehoben. Dies schrieb Analyst Andrew Lee in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2023. Bei Telefonica sieht er nach jüngsten Preiserhöhungen die Chance auf steigende Markterwartungen./ag/edh

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

