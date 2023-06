 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Lululemon auf 435 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lululemon nach Quartalszahlen von 430 auf 435 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportbekleidungshändler habe mit durch die Bank starken Resultaten die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben, schrieb Analyst Brooke Roach in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markendynamik bleibe robust./gl/mis

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 20:36 / MDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

