 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für SAP auf 150 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Dynamik im Cloud-Geschäft biete Spielraum für die mittelfristigen Wachstumsziele der Walldorfer, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/zb

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 21:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

