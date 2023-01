 ANALYSE-FLASH: Goldman nimmt Porsche SE mit 'Buy' wieder auf - Ziel 69 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Porsche SE mit "Buy" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie der Automobilholding berge ein Kurspotenzial von rund 27 Prozent, sollten die Papiere der Volkswagen AG und der Porsche AG seine jeweiligen Kursziele von 149 beziehungsweise 120 Euro erreichen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht von einem Holdingabschlag von rund 35 Prozent aus, was ihm zufolge in etwa dem aktuellen Kurs der Porsche-SE-Aktie entspricht./edh/ck

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen