 ANALYSE-FLASH: Goldman Sachs optimistischer für S&P 500 bis Jahresende

NEW YORK (dpa-AFX) -Goldman Sachs sieht für den marktbreiten US-Index S&P 500 bis zum Jahresende mehr Spielraum als bisher. Die Marktstrategen um David Kostin setzen nun ein Ziel von 4500 Punkten an, nach bisher 4000 Punkten. Damit hätte der Index vom aktuellen Niveau aus wieder 4,7 Prozent Luft nach oben - nach einem bisherigen Jahresplus von fast 12 Prozent.

NEW YORK Die bisher von Technologiewerten gestützte Rally werde sich auf einer breiten Basis fortsetzen, so Kostin. Die hauseigenen Ökonomen sähen nur ein Rezessionsrisiko von 25 Prozent in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zum Konsens von 65 Prozent. Kostin und Kollegen gehen bei unveränderter Ergebnisprognose für den Gesamtindex entsprechend von einem "soft landing", also einer weichen Landung der Konjunktur aus.