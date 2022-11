 ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Nordea auf 'Neutral' und Ziel auf 139 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nordea von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 139 schwedische Kronen gesenkt. Analyst Martin Leitgeb erhöhte zwar in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie unter Verweis auf die steigenden Zinsen seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die nordeuropäische Bank. Er hob aber auch seine Prognosen für die Kapitalkosten an und trug damit den gestiegenen konjunkturellen Unsicherheiten Rechnung. Die Abstufung von Nordea begründete Leitgeb damit, dass andere Branchentitel mehr Potenzial hätten./gl/ag

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

