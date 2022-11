 ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Orsted auf 'Neutral' - Ziel runter auf 735 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Orsted von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 830 auf 735 dänischen Kronen gesenkt. Die jüngste Entwicklung am Kapitalmarkt zeige ein spezifisches Problem des Herstellers von Offshore-Windenergieanlagen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Nämlich der langen Zeitspanne zwischen der Sicherung von Projekten in Auktionen und der endgültigen Investitionsentscheidung (FID), so der Experte. Profitabilität und Wertschöpfung würden vom Sprung der Finanzierungskosten belastet. Langfristig hält Gandolfi die Aussichten des Unternehmens aber weiter für rosig./ag/ajx

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 02:22 / GMT

