 ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Jost Werke auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) -Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke nach Mai-Daten von FTR Transport Intelligence zu Lkw-Bestellungen in Nordamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine trotz des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes solide, widerstandsfähige Nachfrage nach Lastkraftwagen in Nordamerika im vergangenen Monat. Der Bereich Lkw Nordamerika trage rund acht Prozent zum Umsatz des Neu-Isenburger Herstellers von Systemen für Nutzfahrzeuge dar./ck/gl

