 ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) -Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller sei im Vorjahr von hohen Inputkosten und den globalen Einschränkungen in der Lieferkette stark belastet worden, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2023 rechne er mit einem Anstieg der Profitabilität (bereinigte Ebit-Marge) um 4,7 Prozentpunkte. Ab 2024 sollte sich die Rentabilität wieder normalisieren. Kion sei ein günstig zu habender "Champion", resümierte der Experte./edh/ck

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 08:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2023 / 08:18 / MEZ -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

