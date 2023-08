 ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB nimmt Aurubis mit 'Buy' wieder auf

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Bewertung der Papiere von Aurubis beim Kursziel von 123 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. "Das neue Gold ist rot", schrieb Analyst Simon Jouck am Freitag in Anspielung auf die Farbe des von der Kupferhütte produzierten Metalls. Kupfer sei essenziell für Kabelsysteme und spiele eine entscheidende Rolle in der Gewinnung Erneuerbarer Energie, deren Speicherung sowie der Elektromobilität. Mit Batterierecycling winke zudem mittelfristig ein komplett neues Geschäftsfeld./ag/mis

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 08:18 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 08:20 / MESZ