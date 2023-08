 ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Elmos Semiconductor auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Elmos von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 91 auf 85 Euro gesenkt. Der in der vergangenen Woche veröffentlichte, schwache Quartalsbericht von Infineon lasse nichts Gutes für den Halbleiterhersteller Elmos erwarten, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Neubewertung der Aktie antizipiere eine Normalisierung der Nachfrage aus der Autoindustrie sowie den ab 2024 zu erwartenden, zunehmenden Margendruck durch steigende Kosten./gl/ajx

