 ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt New Work auf 'Hold' - Ziel 118 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) -Hauck Aufhäuser Investment Banking hat New Work von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 192 auf 118 Euro gesenkt. Analystin Nicole Winkler begründete ihr neues Anlagevotum für das Karrierenetzwerk mit dem sich verschlechternden deutschen Arbeitsmarkt. Damit habe sich das Risiko einer Gewinnwarnung von New Work erhöht, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie und reduzierte ihre Prognosen für die Jahre 2023 bis 2025./edh/gl

