 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Halbleiterausrüster dürfte im laufenden Jahr erneut überdurchschnittlich abschneiden, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aixtron sei weiterhin ein Favorit im Sektor. Mit ihren Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2024 liegt die Analystin zwölf Prozent über dem Konsens. Mit Anlagen zur Herstellung von Silziumcarbid-Chips wachse das Unternehmen stark, ab 2025 sollte dann auch das Wachstum mit Anlage für Galliumnitrid-Anlagen sich wieder beschleunigen./mf/mis

