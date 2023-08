 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Geholfen hätten stabile Margen und der Turnaround-Plan des Dialysespezialisten. Der Free Cashflow habe vom Timing der Rechnungsstellung profitiert./ag/la

